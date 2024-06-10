Украине не хватит пилотов на обещанные «Миражи» – Шарп

Обещанные президентом Франции Эммануэлем Макроном самолёты «Мираж» могут использоваться Украиной только вместо американских F-16. Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил израильский военный обозреватель Давид Шарп, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Самолёты «Мираж» хуже F-16, если говорить упрощённо. И если Украина одновременно содержит своими не очень богатыми ресурсами и F-16, и «Миражи», и ещё что-то советское – это проблемы логистического и технического характера. Но главное не в этом. Проблема в том, что для украинцев было бы неправильно позволить себе эксплуатацию «Миражей» за счёт F-16. Ведь ресурс ограничен с точки зрения подготовки пилотов. Это не то что «дайте столько самолётов, и мы быстро подготовим лётчиков», – сказал Шарп.

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«У Украины строго ограниченное количество людей, если мы говорим о подготовке за 6-8 месяцев. А если на 3-4 года, то можно было бы набрать курсантов. А за полгода – только опытных пилотов, которых что их конечное число, они гибнут в боях, получают травмы и ранения. А из опытных пилотов придётся выбирать либо то, либо другое. Насколько я понимаю, обещанного количества F-16 вполне достаточно для тех цифр, которые у украинцев есть готовящихся пилотов. А если одно за счёт другого, «Миражи» за счёт F-16, это будет ошибкой с военной точки зрения», – добавил эксперт.