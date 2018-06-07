07.06.2018, Киев, Владимир Гладков
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Украина, Экономика коллапса, Энергетика

Украине не нужен русский газ – потому что уже ничего не работает


Украина может не покупать газ у России, – однако, не потому, что Киев стал самостоятельным, а потому что почти все промышленные предприятия страны прекратили работу.

Такое мнение в эфире меджлисовского канала «ATR» высказал экс-премьер-министр Украины Юрий Ехануров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тогда мы потребляли 77 миллиардов кубометров газа, а сейчас – жалкие 35-36. Предприятия все стоят, вся химическая промышленность стоит, металлургия стоит, и значительная часть Донбасса, надо отдать должное, сейчас не наша. Таким образом, в том, что мы так упали в потреблении газа, ничего хорошего нет», – резюмировал экс-чиновник.

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