Украине не нужен Запад для создания и применения химического оружия – эксперт

Владимир Гладков .  
11.07.2023 18:31
  (Мск) , Москва
Просмотров: 212
 
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Скандал, Терроризм, Украина


На Украине полно производств для создания химического и бактериологического оружия. Но главное, что киевский режим готов применить его без оглядки на своих западных союзников.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману, заявил политолог Евгений Сатановский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине полно производств для создания химического и бактериологического оружия. Но главное, что киевский...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


В студии поинтересовались, могут ли США передать Украине вслед за кассетными боеприпасами химическое и биологическое оружие.

«Насчёт химического и бактериологического оружия – это вы зря.

На Украине химическое оружие никому не нужно – там сильная химическая промышленность, и удар, например, по аммиакопроводу Тольятти-Одесса – считайте, что химическое оружие вы применили. Для того, чтобы изготовить всё, что нужно для химической войны, Киеву вообще никто не нужен», – сказал Сатановский.

Он подчеркнул, что бактериологическое оружие и без войны на Украине используется США уже не первый год.

«Что касается бактериологического оружия – оно не только есть, но и применялось, причём не украинцами. Тот же коронавирус, те же американские лаборатории в крупных городских центрах Украины. Бактериологическое оружие уже используют», – добавил политолог.

Он подчеркнул, что после провального наступления Украина и Запад могут пойти на использование самого гнусного вооружения.

«Кассетные бомбы нам что навевают? Напалм, ядерные бомбы, которые Хиросиму и Нагасаки снесли, потому что надо было произвести впечатление в Конгрессе. Никакой военной цели не было, только финансовая и политическая. В этом плане вполне возможно всё, что угодно.

А обещания Зеленского «применять ответственно» – то-то мины лепесток, на которых призваны взрываться дети, они же яркие и пластмассовые, летят на территорию Донбасса уже который год подряд», – подытожил Сатановский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть