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На Украине полно производств для создания химического и бактериологического оружия. Но главное, что киевский режим готов применить его без оглядки на своих западных союзников.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману, заявил политолог Евгений Сатановский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии поинтересовались, могут ли США передать Украине вслед за кассетными боеприпасами химическое и биологическое оружие.

«Насчёт химического и бактериологического оружия – это вы зря. На Украине химическое оружие никому не нужно – там сильная химическая промышленность, и удар, например, по аммиакопроводу Тольятти-Одесса – считайте, что химическое оружие вы применили. Для того, чтобы изготовить всё, что нужно для химической войны, Киеву вообще никто не нужен», – сказал Сатановский.

Он подчеркнул, что бактериологическое оружие и без войны на Украине используется США уже не первый год.

«Что касается бактериологического оружия – оно не только есть, но и применялось, причём не украинцами. Тот же коронавирус, те же американские лаборатории в крупных городских центрах Украины. Бактериологическое оружие уже используют», – добавил политолог.

Он подчеркнул, что после провального наступления Украина и Запад могут пойти на использование самого гнусного вооружения.

«Кассетные бомбы нам что навевают? Напалм, ядерные бомбы, которые Хиросиму и Нагасаки снесли, потому что надо было произвести впечатление в Конгрессе. Никакой военной цели не было, только финансовая и политическая. В этом плане вполне возможно всё, что угодно. А обещания Зеленского «применять ответственно» – то-то мины лепесток, на которых призваны взрываться дети, они же яркие и пластмассовые, летят на территорию Донбасса уже который год подряд», – подытожил Сатановский.