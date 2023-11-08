Украине не нужны F-16. Их будут сбивать в воздухе и уничтожать на земле – волонтер ВСУ

Американские истребители не нужны Украине, потому что толку от них не будет.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил мобилизовавшийся в ВСУ волонтер Юрий Касьянов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Касьянова, у Украины нет сложной инфраструктуры для их размещения, подготовленных летчиков и технического персонала. Кроме того, к этим самолетам нужны высокоточные средства поражения, которые Украина также не получит.

«Я скажу крамольную вещь – нам F-16 не нужны, про которые так много говорят. Нет, нам бы было хорошо иметь F-16, но для того, чтобы какая-то польза была от этих F-16, нам надо, во-первых, чтобы у нас было достаточное количество подготовленных летчиков, а это минимум 2-3 человека на самолет, подготовленных техников. Я служил в ВВС достаточно долго, я знаю, что такое обслуживание каждого самолета. На каждый самолет, чтоб его обслуживать, надо минимум 20 человек высокоподготовленных специалистов. Я сегодня в Киеве сварщика по аргону не могу найти, потому что очень нужен сварщик для производства беспилотников… Чтобы иметь флот в 100 F-16 или 100 F-35, нам надо как минимум в 20 раз больше иметь технарей, в два-три раза больше иметь летчиков, защищенные взлетно-посадочные полосы, разветвленную систему ПВО, чтобы их там не уничтожили на аэродроме. Они же бьют по нашим аэродромам, постоянно бьют, и мы бьем по их аэродромам. Где мы будем ставить эти самолеты? Вооружение для них – это не просто бомбы, которые они летят и бросают, а какое-то высокоточное оружие, ракеты класса воздух-земля. Те самые ракеты, которые нам Германия не дает до сих пор. Если мы их просто вооружим бомбами, которые просто падают вниз, то их быстро посбивают, когда они будут летать над противником. Нам нужно еще высокоточное оружие, где мы его возьмем, нам кто-то обещает это? Нет», жалуется волонтер.

«Поэтому все это фантазии для электората, рассказы о том, что будут у нас F-16, мы завтра бегом-бегом, как кавалерия, войдем в Крым и всех там убьем и замучаем. Ребята, это не космические звездолеты, которые из ниоткуда прилетают и улетают в никуда – это очень сложное оружие, которое требует огромной инфраструктуры, которая легко поражается, которая очень дорогостоящая и которую нам тоже не дают. Нам могут дать самолеты, без проблем. Я знаю хорошо эту историю, что самолеты нам дадут, никаких проблем особо нет. А вот оружие к ним – пушки, бомбы не дадут. И тогда их будут также легко сбивать, как наши МиГ-29 сбивают, как наши Су-24 сбивают, как наши Су-27 сбивают, которые вынуждены лететь над противником, чтобы сбросить бомбу», – заявил Касьянов.