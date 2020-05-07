07.05.2020, Киев, Игорь Петров
 
История, нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина
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Украине не нужны «парады какие-то» – новый директор Украинского института национальной памяти


В отличие от России, Украина, отмечая 9 мая, делает акцент не на победе и не на героизме, а на человеческой трагедии и на ужасах войны.

Об этом в эфире RadaTVchannel заявил Антон Дробович, директор Украинского института национальной памяти, последователь своего одиозного предшественника, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина определилась, наш лозунг «Побеждаем» объединяет европейскую модель, которая базируется на общей матрице «никогда снова». Мы помним эти трагические истории людей.

И хотя мы не забываем о важности победы над нацизмом и о том, что миллионы украинцев, которые воевали как в Красной армии так и в армии союзников – причастны к этой победе.

Но для нас это в первую очередь не какое-то бряцание оружием, парады какие-то, а память о том, что война – это ужасы, огромные жертвы. И мы не имеем права забыть это, чтобы это никогда не повторилось.

Что касается парадов, это – однозначно бряцание оружием. Россияне любят проводить парады, они усиливают героический компонент войны. Если так делать, то выпадает человек, трагедия человека. Выпадает понимание, что война – это ужас, который не должен повториться», – рассуждает украинский пропагандист.

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