Украине не остановить «Северный поток»: Точка невозврата давно пройдена

28.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Новый контракт с Украиной по транзиту газа в Европу не будет подписан до конца года, но есть возможность продлить действие нынешнего соглашения.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил глава правления «Газпрома» Алексей Миллер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина до конца года, до конца действующего контракта на транзит, по законодательству ЕС не сможет подписать новый контракт на транзит. Этот поезд уже ушёл, ему можно посмотреть только в след.

Мы говорим: мы готовы продлить действующий контракт на транзит. Этот контракт должен быть экономически целесообразным для российской стороны», – сказал Миллер.

Он предупредил, что «Северный поток-2» будет достроен.

«Надо отметить, что капитальные затраты профинансированы уже более чем на 80%, и точка невозврата по данному проекту давно пройдена. Проект будет реализован, и в настоящее время нет никаких правовых возможностей, чтобы остановить «Северный поток – 2». Поэтому планы, какие были намечены на конец 2019 года, остаются прежними.

Отсутствие разрешения Дании в настоящее время не является критическим. Датский участок около 130 километров, и работы на этом участке будут выполнены максимум за пять недель», – добавил глава «Газпрома».