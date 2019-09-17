Украине не отвертеться от Союза с Белоруссией и Россией – историк
В интеграционные планы России и Белоруссии нужно включать и Украину.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил писатель, историк и публицист Николай Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Нет предела нашей интеграции. Надо интегрироваться так, чтобы потом нас не могли разинтегрировать.
И еще – в эту интеграцию надо включить и Украину. Потому что у одного народа три государства, это феодальная раздробленность», – делает вывод эксперт.
Он считает, что нужно создавать новое государство с единым руководством.
«Я за интеграцию, но за совсем полную интеграцию.
Должен быть один президент, один парламент, одна денежная единица.
Мы жили в такой стране, и нам было хорошо. Я не предлагаю восстанавливать Советский Союз.
Но можно сделать новое, взяв лучшее из того, что было, и добавить то, что в современной нашей истории актуально», – заключил Стариков.
Спасибо!
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