17.09.2019, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, История, Общество, Политика, Россия, Соотечественники, Украина
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Украине не отвертеться от Союза с Белоруссией и Россией – историк

В интеграционные планы России и Белоруссии нужно включать и Украину.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил писатель, историк и публицист Николай Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нет предела нашей интеграции. Надо интегрироваться так, чтобы потом нас не могли разинтегрировать.

И еще – в эту интеграцию надо включить и Украину. Потому что у одного народа три государства, это феодальная раздробленность», – делает вывод эксперт.

Он считает, что нужно создавать новое государство с единым руководством.

«Я за интеграцию, но за совсем полную интеграцию.

Должен быть один президент, один парламент, одна денежная единица.

Мы жили в такой стране, и нам было хорошо. Я не предлагаю восстанавливать Советский Союз.

Но можно сделать новое, взяв лучшее из того, что было, и добавить то, что в современной нашей истории актуально», – заключил Стариков.

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