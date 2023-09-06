Украине не по силам стать вторым Израилем и вести вечную войну – Бортник

Анатолий Лапин.  
06.09.2023 19:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Израиль, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Экономика коллапса


Украина не сможет вести «вечную войну» по примеру Израиля, о чем недавно уверенно говорил Зеленский, потому что она не имеет своей самодостаточной экономики и военной промышленности.

Об этом в интервью пропагандисту Максиму Назарову заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не сможет вести «вечную войну» по примеру Израиля, о чем недавно уверенно говорил...

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По словам Бортника, все сопротивление Украины ВС РФ закончится вместе с завершением западной помощи.

«Мы на это способны только при западной поддержке, мы на это не способны самостоятельно. Израилю помогают вооружениями, но в основном массу вооружений он производит сам и покупает. Это не подарок, он покупает. Израиль имеет самодостаточную экономику, он не стоит с протянутой рукой и не говорит: «Дайте мне 60 миллиардов».

Наша страна с этой точки зрения не способна воевать как Израиль. Мы не выстроили автономного ВПК, автономной экономики, у нас ничего своего, по большому счету, для этой войны нет. Поэтому – это миф, красивая сказка. Да, мы способны долго воевать, если нас будут долго поддерживать деньгами и вооружениями. Если нет, то мы не будем способны воевать», – заключил Бортник.

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