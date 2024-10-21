Украине не по зубам даже создание «грязной» атомной бомбы – учёный-ядерщик

«Грязная» ядерная бомба не поможет Зеленскому защитить Киев, поскольку в таком случае радиоактивному заражению подвергнется сама столица.

На это в эфире «Первого севастопольского» обратил внимание доцент института ядерной энергетики СевГУ Юрий Браславский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Даже если доставить какой-то радиоактивный материал на какую-то территорию, каким-то образом его разбросать, распылить и так далее – да, это создаст большие неудобства. Эту территорию придётся отселять, очищать, и после заселять заново. Но глобального ущерба не будет.

Классическая «грязная» бомба – это достаточно высокотехнологичное изделие. Многие думают, что «грязная» атомная бомба – это какой-то ядерный материал, который можно куда-то принести и разбросать. Нет, это не так просто. Нести его в руках в радиоактивном состояния без разделения на определённой части невозможно. И в целом задокументированных фактов изготовления «грязной» ядерной бомбы нет.

Поэтому и какую-либо значимую «грязную» ядерную бомбу Украина создать вряд ли может. Напакостить где-то локально, да, возможно. Но глобально это не принесёт каких-то значимых потерь», – отмечает эксперт.