Украине не поможет даже дефолт имени Коломойского

13.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Пока на Украине не начнётся рост ВВП, которым можно будет гасить набранные кредиты, ни о каких перспективах выбраться стране из долговой ямы МВФ не может быть и речи.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил украинский экономист Алексей Плотников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда сейчас Украина третья в мире по задолженности МВФ, после Греции и Аргентины, естественно, как остановить – остановить можно только всё отдав. «Всё отдав» Украина не может, не получив новых денег. То есть, если бы она заработала на рост в 7-8 процентов, возможно, было бы возможно отдавать за счёт роста ВВП, сейчас можно отдавать деньги МВФ исключительно занимая у других источников или перезанимая у того же самого МВФ…Дефолт государству совсем не нужен», – заявил Плотников.

«Но, как мы знаем, он нужен олигарху Коломойскому», – отметила ведущая.

«Ну, олигарху, я думаю, что это его какие-то политэкономические, даже не то что он ему нужен с точки зрения личных активов, возможно это его какие-то личные политэкономические исследования. Я не уверен, что он знаком со специальной литературой или у специалиста международно-финансовых отношений несколько иначе…» – рассказал эксперт.

«Сложилась экономическая судьба», – закончила за гостя студии ведущая.