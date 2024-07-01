Украине не поздоровится: при Трампе начнётся новая разрядка с Россией – депутат Рады

Анатолий Лапин.  
01.07.2024 19:43
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Выборы, Денацификация, Дзен, Китай, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Дональд Трамп, в случае своего избрания президентом США будет стараться восстановить отношения с Россией, дистанцировав ее от Китая, потому что противостоять им двоим Штаты не смогут. Для этого Трамп может даже совершить «визит дружбы» в Москву, запустив новый период «оттепели», как это было после «Карибского кризиса».

Об этом в эфире видеоблога политолога Вадима Карасева заявил депутат Верховной рады, изгнанный из президентской фракции, Евгений Шевченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Дональд Трамп, в случае своего избрания президентом США будет стараться восстановить отношения с Россией,...

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«Самое основное, что я заметил, – а у нас как-то об этом не говорят, – второе заявление Трампа после дебатов. Он сказал, что при нем Россия перестанет быть врагом Соединенных Штатов. Он не сказал, что будут друзьями, но мне кажется, что мы еще увидим поездки Трампа в Москву. Вот, мне кажется, что мы стоим на пороге этой оттепели, которая была после «Карибского кризиса», когда и Хрущев начал посещать Соединенные Штаты, и кукурузу сеять по всей стране…

Как бы у нас не произошло то же самое. Я не верю, конечно, в визит Путина в Соединенные Штаты – это вряд ли, а то, что Трамп такой смелый и неординарный, он способен на поступки. Я говорю о том, что он может сделать так, чтобы нейтрализовать серьезно, с точки зрения военной сферы врага, политического пока что, для того, чтобы ослабить Китай», – отметил он.

«Потому что двоих Боливар не вытянет, и противостоять Китаю, который растет каждый день, и России, которая агрессивно настроена и настраивается каждый день, будет очень тяжело. И нам нужно как политикам тоже быть к этому готовыми, потому что от этой дружбы пострадаем только мы, в первую очередь», – заключил Шевченко.

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