Украине не позволят заблокировать для России Черное море – депутат Рады

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Влиятельные государства не дадут Украине заблокировать Черное море для российских кораблей, потому что это вызовет стресс на рынках и очередное повышение цен.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил депутат Верховной рады, член комитета по нацбезопасности Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политик напомнил, что Россия через свои черноморские порты экспортирует большое количество грузов в разные страны мира.

«Кроме того, что там ходят военные корабли, судна, которые поставляют военную продукцию, россияне через порты Черного и Азовского морей перевозят значительную часть сырой нефти, нефтепродуктов и зерна. Это для них на самом деле создает определенные проблемы, но есть один нюанс, о котором, к сожалению, не принято вспоминать, но он присутствует. Если будет нарушено полноценное судоходство из акватории Черного и Азовского морей, это создает определенный хаос на рынках и, я думаю, что большое количество больших стран будет в этом не заинтересована и будет определенное давление на Украину», – заявил Рахманин.