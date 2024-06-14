Украине не прожить 10 лет, под вопросом даже год – экс-аналитик ЦРУ

Анатолий Лапин.  
14.06.2024 16:40
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Украина не просуществует десять лет, на которые она подписала договор о безопасности с США и рядом других западных стран.

Об этом в эфире видеоблога DeepDive заявил экс-аналитик ЦРУ США Ларри Джонсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не просуществует десять лет, на которые она подписала договор о безопасности с США...

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По словам Джонсона, главная проблема Украины – это «зоопарк» вооружений, которые она получает из разных стран Запада, сложная логистика и обслуживание этих систем.

«На данный момент логистическая цепочка нарушена в том, что касается того, что могут поставить Соединенные Штаты и НАТО. Это все равно, что распродажа в гараже по соседству, и у каждого на улице выставлено свое барахло, и они просто раздают его. Вот, что получает Украина. Они не получают ничего стандартизированного.

Знаете, вы получаете пять или шесть различных систем, которые вам нужно обслуживать, а это означает пять или шесть различных деталей, которые вам нужно обслуживать, это означает, что у вас должен быть механик или несколько механиков, которые могут справиться с пятью-шестью. Это продолжается, продолжается и продолжается», – отметил он.

«А эти ребята говорят о большой картине – о да, мы собираемся поддерживать вас в течение десяти лет. Я гарантирую вам, что Украина в том виде, в котором она существует сейчас, не будет существовать через 10 лет. Я не думаю, что она просуществует и один год», – заключил Джонсон.

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