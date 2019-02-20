Украине не с чем идти в наступление на русских! – признание экс-главы СБУ

20.02.2019, Киев, Максим Карпенко

Состояние украинской армии, практически полностью оснащенной советским оружием, не позволяет даже думать о возможном наступлении на Россию. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил экс-глава СБУ Игорь Смешко.

По его словам, все, что осталось на военных складах, исчерпало свой ресурс времени, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы на сегодняшний день в состоянии таком экономическом, таком военном – у нас фактически вся техника, что бы вам политики не говорили, у нас почти 100% техники – это техника Советского Союза, которая исчерпывает свои возможности.

А все, что сохранилось на базах хранения, где у нас еще были со времен Советского Союза определенные запасы, оно не дает нам никакой возможности даже думать о каких-то наступательных действиях против самой большой армии Европы со вторым ядерным потенциалом. И Запад этого не позволит сделать», – заявил Смешко.