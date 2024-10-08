Украине не светит даже формальное приглашение в НАТО – депутат Рады

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Страны западного блока не выдадут Украине даже ни к чему не обязывающее официальное предложение о вступлении в НАТО, потому что уже это само по себе чревато серьёзной эскалацией.

Об этом в эфире видеоблога политолога Вадима Карасева заявил изгнанный из президентской фракции депутат Верховной рады Евгений Шевченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никакого НАТО, никто не согласится на это. Больше того, как мы можем об этом говорить, если есть три страны – Словакия, Венгрия и Турция – которые прямо заявляют о том, что это третья мировая война, если мы примем Украину в НАТО. И они не дадут, просто не ратифицируют вступление. Они и предложение даже не подпишут», – сказал Шевченко.

«Давайте закончим с этой историей про НАТО, это нереальное предложение. Оно вообще не имеет никакого обоснования, не живое само по себе, и обсуждать здесь нечего», – резюмировал депутат.