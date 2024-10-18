Украине не светит НАТО ни при Байдене, ни при Трампе – The Washington Post

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Ключевые страны НАТО не собираются приглашать Украину в альянс, утверждает издание The Washington Post.

Неназванный дипломат НАТО заявил в беседе с изданием, что он «не видит изменений» в позициях стран Североатлантического альянса по поводу вхождения Украины в блок.

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Издание также приводит слова другого источника, который сообщил, что ряд стран не убеждены в необходимости предоставить Киеву членство в НАТО. Он добавил, что присоединения Украины к альянсу не стоит ожидать до окончания боевых действий и установления демаркационных линий.

«За» кооптацию Украины, в первую очередь, выступают страны Балтии. Что же касается США, то, как рассказал WP дипломат на условиях анонимности, положительного решения по Украине не будет ни при Байдене, ни при Трампе.

Дипломат добавил, что Вашингтон сейчас сосредоточен на президентских выборах, но даже после них не следует ожидать быстрого прогресса:

«Некоторые решения не будут приняты в первый день начала работы новой американской администрации… На решения может уйти некоторое время до тех пор, пока не будут определены новые позиции», — добавил дипломат.