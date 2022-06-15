Украине не светят большие партии тяжелых наступательных вооружений
Запад не сможет удовлетворить аппетиты украинской стороны, требующих увеличить поставки тяжелого оружия.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Юрий Неткачев.
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«Какие-то большие партии тяжелых наступательных вооружений США поставлять Украине пока не будут. Можно ожидать от партнеров США поставок 122 единиц БМП-1 из Греции и мобильных артиллерийских систем PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000) из Германии в количестве 7 единиц.
Боевыми машинами пехоты из Греции можно оснастить механизированную бригаду ВСУ. И это можно сделать без проблем, в Украине БМП-1 хорошо знают», – сказал аналитик «Независимой газете».
Он называет поставку лишь одной батареи немецких САУ Panzerhaubitze 2000 (см. заглавное фото) «мизерной помощью».
«Но немецкие PzH 2000 считаются одними из самых современных в мире, они прицельно бьют на дальность до 50 км. И способны наносить значительный урон противнику. Тем более Бундесвер организовал обучение украинских военнослужащих эффективной эксплуатации этих установок», – подчеркнул эксперт.
Генерал уверен, что военная помощь Украине со стороны США и НАТО только затягивает конфликт.
«Киев, вооружаясь, жаждет реванша. И это тревожный симптом», – резюмировал Неткачев.
При этом украинское военно-политическое руководство просит у Запада 1000 гаубиц калибра 155 миллиметров, 300 реактивных систем залпового огня, 500 танков, 2000 единиц бронетехники и 1000 дронов.
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