Украине не светят большие партии тяжелых наступательных вооружений

Запад не сможет удовлетворить аппетиты украинской стороны, требующих увеличить поставки тяжелого оружия.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Юрий Неткачев.

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«Какие-то большие партии тяжелых наступательных вооружений США поставлять Украине пока не будут. Можно ожидать от партнеров США поставок 122 единиц БМП-1 из Греции и мобильных артиллерийских систем PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000) из Германии в количестве 7 единиц.

Боевыми машинами пехоты из Греции можно оснастить механизированную бригаду ВСУ. И это можно сделать без проблем, в Украине БМП-1 хорошо знают», – сказал аналитик «Независимой газете».