Украине не светят британские истребители – посол в Киеве

Анатолий Лапин.  
29.03.2023 11:37
  (Мск) , Киев
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Авиация, Великобритания, Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Украина не получит британские истребители в ближайшее время, максимум, на что можно рассчитывать – это подготовка пилотов.

Об этом в интервью телеканалу «Первый Западный» заявила посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не получит британские истребители в ближайшее время, максимум, на что можно рассчитывать –...

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По словам Симмонс, передача истребителей – это вопрос долгоиграющей перспективы.

«Во время своего последнего визита в Украину премьер-министр Британии разговаривал на эту тему с вашим президентом и недавно президент приехал в Великобританию с официальным визитом. Они продолжают переговоры на эту тему», – сказала дипломат.

«Также премьер-министр Британии поручил нашему министру обороны обработать вопрос, каким образом может выглядеть наш взнос. Он также рассказал нашему премьеру, что предоставление Украине западных истребителей является долгосрочным действием и потому, по его мнению, самое эффективное, что может сделать сейчас Великобритания – это проведение программы тренировок пилотов.

Чтобы украинские пилоты были готовы к тому моменту, когда будет предоставлено соответствующее оборудование. Но это небыстрое дело, оно играет важную роль в возможностях Украины к сопротивлению в будущем», – заявила посол.

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