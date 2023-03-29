Украине не светят британские истребители – посол в Киеве

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина не получит британские истребители в ближайшее время, максимум, на что можно рассчитывать – это подготовка пилотов.

Об этом в интервью телеканалу «Первый Западный» заявила посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По словам Симмонс, передача истребителей – это вопрос долгоиграющей перспективы.

«Во время своего последнего визита в Украину премьер-министр Британии разговаривал на эту тему с вашим президентом и недавно президент приехал в Великобританию с официальным визитом. Они продолжают переговоры на эту тему», – сказала дипломат.

«Также премьер-министр Британии поручил нашему министру обороны обработать вопрос, каким образом может выглядеть наш взнос. Он также рассказал нашему премьеру, что предоставление Украине западных истребителей является долгосрочным действием и потому, по его мнению, самое эффективное, что может сделать сейчас Великобритания – это проведение программы тренировок пилотов. Чтобы украинские пилоты были готовы к тому моменту, когда будет предоставлено соответствующее оборудование. Но это небыстрое дело, оно играет важную роль в возможностях Украины к сопротивлению в будущем», – заявила посол.