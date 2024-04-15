Украине не светят переговоры на условиях Киева – львовский пропагандист

Украина находится в позиции слабого, поэтому глупо рассчитывать, что она сможет начать переговоры с Россией на своих условиях. Более того, она уже соглашалась на требования РФ в 2022-м году, поэтому нынешние предложения президента Турции Реджепа Эрдогана о возобновлении переговоров, которые в Киеве посчитали неприемлемыми, не вызывают удивления.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил львовский пропагандист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Частично все эти так называемые «недопустимые», как их называют, предложения Эрдогана, Анкары, Турции – частично базируются на тех пунктах, на которые переговорная группа во главе с Арахамией в Стамбуле 2022-го года согласилась. По данным всех западных медиа, это уже обнародовано. Украинская сторона тогда согласилась на нейтральный статус, то есть, никакого НАТО, на отдачу Донбасса и на возвращение к теме Крыма через 15 лет. На это уже согласились, соответственно, сейчас ситуация такова, что по всем канонам переговоров, нет таких прецедентов, чтобы переговоры происходили на правах и условиях более слабой стороны», – отметил он.

«В данном случае мы являемся такой стороной из-за значительного ухудшения ситуации – об этом много писано-говорено. Потому абсолютно ничего удивительного. Сейчас еще к тому, с чем согласилась наша группа в 2022 году, еще добавили эту заморозку и про референдумы до 2040 года на оккупированных территориях. Все это базируется на реалистичной оценке их глазами», – заключил Дроздов.