Украине не удается привлечь большинство членов ООН к «саммиту мира»

Анатолий Лапин.  
27.05.2024 19:14
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украине не удается собрать большинство стран-членов ООН на так называемый «саммит мира», который запланирован на июнь в Швейцарии. Не прибавил желающих принять участие в саммите отказ от приезда президента США Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина, что дало негативный сигнал странам, ориентирующимся на них.

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Александра Шелеста заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине не удается собрать большинство стран-членов ООН на так называемый «саммит мира», который запланирован...

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«Отсутствие Байдена – это сигнал для «западного мира», а отсутствие Си Цзиньпина – это сигнал для стран Глобального Юга. Президент вчера комментировал, он говорит, что 80 стран примут участие, но это участие на разном уровне. Многие страны отправляют просто наблюдателей – людей, которые не уполномочены что-либо подписывать.

Наша задача состояла в том, чтобы собрать большинство стран-участниц ООН на уровне глав государств, чтобы подписать вместе итоговую декларацию, создать международную коалицию, которая потом вместе должна была выдвинуть условия России по завершению войны, коллективные условия», – отметил он.

«Все сложно. Где-то выборы в США, где-то активная работа России, которая готова на многое, чтобы только страны не участвовали в этой ситуации. Где-то ситуация на фронте и общая переоценка ситуации в Украине с оптимистической к минорной – все это приводит к тому, что возникает много сложностей в организации саммита высокого уровня», – заключил Бортник.

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