Украине не удалось поразить российский рынок бензина

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Цены на бензин в рознице повысились всего на 0,7% при общем уровне инфляции 1,7%, несмотря на падение производства в феврале на 10-12% из-за атак украинских дронов на НПЗ и остановку Орского НПЗ из-за наводнения.

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Действительно, у нас в середине марта определенное падение производства бензина было, но уже на последней неделе марта, уже наблюдался рост производства бензина», – сказал Симонов.

Он отметил, что данные Росстата о падении заметили все российские СМИ, а более 2% роста – никто. Он прогнозирует, что восстановление производства продолжится, поскольку Рязанский НПЗ уже отремонтирован, а к лету заработает Нижегородский НПЗ. Пока же дефицит на внутреннем рынке покрывается бензином, который раньше шел на экспорт, а также из запасов..

«На историю с Орском даже биржа не прореагировала, хотя она любит такие истории. У нас действует полугодовой запрет на экспорт бензина, хотя в 2023 году экспорт составлял 10% рынка. Я на эту цифру и призываю ориентироваться», – сказал Симонов.