Украине не удастся блокировать Крым – киевский эксперт

Анатолий Лапин.  
24.06.2024 19:20
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Крым, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Украина может наносить чувствительные ракетные удары по Крыму, но это не приведет к блокаде полуострова.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина может наносить чувствительные ракетные удары по Крыму, но это не приведет к блокаде...

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При этом, по мнению Золотарева, ВСУ «упражняются» в атаках по Крыму, потому что им запретили бить ракетами вглубь признанной США территории РФ.

«На прошедшей неделе утверждалось, что Соединенные Штаты не разрешают наносить удары по российской территории на дальность больше 100 километров. А вот Крым, с точки зрения Соединенных Штатов – это территория Украины, по Крыму и упражняются…

Даже если удастся нанести удар по Крымскому мосту, говорить, что Крым будет блокирован – это тоже выдавать желаемое за действительное. Есть паромная переправа и в конце концов сухопутный коридор, который Россия заполучила в феврале-марте 22-го года. И строительство железной дороги на Мелитополь и дальше на Крым – какая же тут блокада», – отметил он.

«Нанесение ударов, судя по всему, будет продолжаться, учитывая, что там концентрация и сил ПВО, армейских частей, сил флота», – заключил Золотарев.

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