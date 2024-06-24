Украине не удастся блокировать Крым – киевский эксперт

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Украина может наносить чувствительные ракетные удары по Крыму, но это не приведет к блокаде полуострова.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, по мнению Золотарева, ВСУ «упражняются» в атаках по Крыму, потому что им запретили бить ракетами вглубь признанной США территории РФ.

«На прошедшей неделе утверждалось, что Соединенные Штаты не разрешают наносить удары по российской территории на дальность больше 100 километров. А вот Крым, с точки зрения Соединенных Штатов – это территория Украины, по Крыму и упражняются… Даже если удастся нанести удар по Крымскому мосту, говорить, что Крым будет блокирован – это тоже выдавать желаемое за действительное. Есть паромная переправа и в конце концов сухопутный коридор, который Россия заполучила в феврале-марте 22-го года. И строительство железной дороги на Мелитополь и дальше на Крым – какая же тут блокада», – отметил он.

«Нанесение ударов, судя по всему, будет продолжаться, учитывая, что там концентрация и сил ПВО, армейских частей, сил флота», – заключил Золотарев.