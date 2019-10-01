Украине не удастся заморозить Донбасс

13.10.2019, [Forwarded from Dima Kot]Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Владимир Зеленский в случае, если встреча «Нормандской четверки» состоится, хочет заморозить конфликт на Донбассе по приднестровскому сценарию.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Вадим Карасев.

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«План Б» – это, скорее всего, заморозка по приднестровскому сценарию. Хочу сразу сказать – никакой заморозки по приднестровскому сценарию в этой ситуации не будет. Приднестровье далеко от России, а эта территория намного больше, чем Приднестровье, там жило до 14-го года, до войны – семь миллионов человек. Это большая территория, по населению это целая европейская страна.

Посмотрите европейские страны – это большинство миллион, три миллиона, пять миллионов, девять миллионов. И только Франция и Германия, там больше 50 миллионов, все остальные маленькие. По среднеевропейским меркам это европейская страна, как ее заморозить?

Дальше – вы же не заморозите только этот участок, а 1400 километров с Россией. Проблема же не только в том, чтобы заморозить, а в том, что с Россией надо налаживать экономические отношения, энергетические и так далее», – заявил Карасев.