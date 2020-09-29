Украине не верят и больше не дают взаймы

29.09.2020, Киев, Максим Карпенко

Над Украиной нависла угроза прекращения кредитных вливаний со стороны Запада.

Об этом, выступая с трибуны Верховной рады заявила бывший вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам депутата, на Западе больше не верят в обещания украинской власти провести реформы в стране, поэтому отказываются выдавать очередные кредитные транши.

«Власть потеряла главное, на чем основываются отношения с цивилизованным миром – потеряла доверие. Вам не верят, и не верят в ваше желание реально построить европейскую демократическую, цивилизованную страну Украину. Вероятность получения траншей от МВФ, от Всемирного банка, от Европейского союза уже минимальная. А это уничтожит экономику Украины, это ударит по всем нашим гражданам», – заявила Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, недавно на Украину посещал руководитель дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель, а вскоре после его визита на сайте МИД ЕС появилось обращение к украинской власти, где говорилось, что «Европа – не банкомат и не благотворительная организация», а лучший способ поддержки Украины – это «реформирование страны».