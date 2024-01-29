Украине не видать американских денег до самого конца выборов в США

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До окончания президентской кампании США не будут возобновлять оказание помощи Украине. Все это время поддержка Киева будет делом Европейского союза.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил кандидат исторических наук, экономист, доцент СевГУ Алексей Тихонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что республиканцам интересно дожать демократов в миграционной политике, а демократам – получить голоса мигрантов на выборах.

«Понимаете, республиканцы, скорее всего не пойдут на такую историю, а демократы не пойдут на предательство своих избирателей. Более того, там многие из этих беженцев в некоторых штатах могут голосовать, там особые процедуры есть. То есть они не могут поставить крест на своей супер лояльной категории людей. Плюс ещё с Израилем ситуация, потому что молодёжь голосует в основном за Палестину, те же кампусы университетские. Это важно, это сила нынешней Демпартии. Поэтому, естественно, всё выглядит так, что на одной чаше весов у Демпартии судьба Байдена и выборов, а на другой – вопрос Украины», – пояснил Тихонов.

«Смертный приговор» в ходе предвыборной кампании «коллективный Байден» себе подписать не готов, поскольку соглашение тройственное – поддержка Украине только в пакете с ограничениями на границе с Мексикой, а это удар по избирателям. Поэтому, как считает журналист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман, Украина пока побудет на попечении ЕС.

«Я полагаю, что до выборов основную тяжесть поддержки Украины перевалят на европейскую часть НАТО, возможно, и Канаду заставят активнее участвовать. Но внутри самих соединенных государств Америки эту самую поддержку постараются не то, что совсем до нуля свести, но оказывать по минимуму. Тем более, что это для соединённых государств выгодно ещё и тем, что разоряет их главного экономического конкурента – Европейский союз. А уж сколько из Европейского союза выжмут, гадать пока не берусь», – указал он.