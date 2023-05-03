Украине не видать американских систем ПВО в необходимом количестве – Кривонос

Анатолий Лапин.  
03.05.2023 09:58
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Украина не получит два десятка нужных ей комплексов ПВО Patriot, которые ранее просил президент Владимир Зеленский.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины экс-замначальника ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не получит два десятка нужных ей комплексов ПВО Patriot, которые ранее просил президент...

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По мнению Кривоноса, таких запасов у Запада нет, а снимать комплексы с боевого дежурства в странах НАТО никто не будет.

«Абсолютно нереалистично, никто вам 20 батарей Patriot не даст. Чтобы заполнить эту нишу, нужно их произвести, а производство – это не один и не два месяца работы. Никто не отдаст вам те батареи Patriot, которые находятся на боевом дежурстве системы ПВО НАТО и США отдельно. Страны Запада никогда не накапливали такие ресурсы, как накапливал в свое время Советский Союз», – сказал генерал.

 

« У них никогда имущество не стояло на складах в огромном количестве, стояло только старое имущество. Patriot – это батареи достаточно новые, хотя производятся уже больше 40 лет, просто проводят разные модернизации ракет. Потому 20 батарей Patriot на данном этапе – это достаточно сомнительное выполнение желаний президента», – заявил Кривонос.

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