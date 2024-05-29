Украине не видать войск Макрона, максимум – гражданские инструкторы

В НАТО всё происходит с оглядкой на США, и без их согласия такие инициативы, как ввод контингента отдельной страны или удары ПВО с территории Польши – лишь слова. Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил бывший полковник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ, военный эксперт Олег Жданов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Скорее всего, это будут не войска. Никто не даст сюда войск, все будут смотреть на США. Будет то же самое, что с самолётами – пока США не скажут «да», никто нам никаких самолётов не даст, независимо, будут у нас пилоты или нет, будет база или нет. Единственное, могут быть гражданские инструкторы. То есть они бывшие военные и по контракту работают инструкторами в обучающих центрах. Это я целиком допускаю», – сказал Жданов.

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Кроме того, по его словам, с разговорами в Польше о том, что польская ПВО могла бы закрыть Украине часть неба – та же история.

«Выглядело это бы так: они просто подтягивают свои комплексы ПРО и ПВО максимально близко к нашей границе, и за счёт дальности – тот же «Пэтриот» на 100 км гарантированно мог бы перекрывать наше воздушное пространство. Некоторые же залетали на территорию Польши или приближались к границе. Этот фактор и вынуждает Польшу именно так ставить вопрос, потому что они не хотят рисковать – залетит ракета или «Шахед» на их территорию или не залетит. Только здесь история параллельна с той, что я рассказал с инструкторами. США и Германия категорически против такого применения. Путин только и ждёт, чтобы польский «Пэтриот» сбил российскую ракету, и он сказал – ага, Польша вступила в войну, значит в войну вступило всё НАТО. Так что вряд ли мы получим такую защиту», – считает эксперт.