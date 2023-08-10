Украине не выиграть у России одним количеством, ВС РФ постоянно учатся – снайпер ВСУ

Украина не сможет выиграть войну с Россией количеством солдат.

Об этом в эфире интернет-канала «Хвыля» заявил снайпер ВСУ с позывным «Дед» и псевдонимом Константин Прошинский (настоящее имя Андрей, – авт.), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Прошинского, российская армия постоянно совершенствуется и использует новые тактики и технологии, в отличие от ВСУ.

«Мы войну количеством не можем выиграть у России никогда, невозможно. Мы ее можем выигрывать качеством, только качеством… У нас достаточно сейчас, нам умение надо. Почему те же самые орки постоянно учатся. Они модернизируют свое техническое оснащение. Если раньше они просто «Ланцетами» херачили, то теперь уже, последние бои, которые начали, они запускают три «Ланцета». Один идет как фальш-цель, на него начинают все наваливаться, а два заходят с другой стороны. И много таких нюансов, когда на танках появляются у них передвижные РЭБы небольшие, которые глушат сигналы и наши дроны не могут их увидеть, появились очень шикарные у них «теплики», которых раньше не было. Если раньше я точно знал, что мы ночью заходим практически без проблем, с нашим оборудованием, которое у нас есть, вообще без проблем, они нас не видели так, как видели мы их. То сейчас уже какой-то паритет есть в этом отношении. А у нас все как было, так и есть. Так мы опять начинаем в чем, в количестве соревноваться или, все-таки, вернуться к тому, что было год назад, когда сидели все командиры, не было нифига, и все думали, как же, все-таки, их надурить, чтобы зайти, отбить позиции или хорошо встать, чтобы они не прошли, меньше потерять людей с использованием того, что есть», – запереживал ВСУшник.