Украине нечего экспортировать для выплаты бешеных процентов по ценным бумагам

30.01.2020, Киев, Игорь Петров

В течение 2020 года внешнеторговый баланс Украины ухудшится, а расходы на обслуживание госдолга вырастут, что в совокупности приведет к возобновлению девальвации гривны.

Об этом в интервью каналу Ukrlife.TV заявил экономический эксперт Юрий Гаврилечко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Традиционно в феврале гривна самая дешевая. Я думаю, что вы сейчас уже заметили процесс девальвации. Но, скорее всего, он в течение месяца будет ситуативным, под новый сезон посадки всевозможного растительного материала плюс закупки для сельского хозяйства необходимых химикатов.

Равно как и сейчас, может, в течение месяца-полутора, вырасти в цене дизель, сравнявшись с бензином, может даже немножко его превзойти по цене. А вот, что будет где-то с марта-апреля – сказать на самом деле сложно.

Мы на данный момент, за январь, очень многие квоты по продаже в ЕС выбрали, деньги позабирали. Мировой кризис, который, в общем-то, никуда не делся, будет определять цены на сырье. С другой стороны, цена на наибольший объем нашей экспортной продукции, то есть зерно, будет во многом определяться договоренностями достигнутыми между США и Китаем.

Китай обязался выкупить еще не выращенное зерно, в основном, кукурузу в Штатах.

Как это отразится на мировых рынках, в принципе, сейчас достаточно понятно – и Казахстан, и Россия, и мы будем вынуждены общаться с новыми условиями. Поэтому очень может быть, что такого объема кукурузы, как в прошлом году мы продали, возможно, не удастся продать в этом году. Скорее всего, к концу года у нас будет еще больше минус по внешнеторговому балансу.

Украина и дальше будет привлекать деньги для того, чтобы рассчитываться по текущим долгам, следовательно, в какой-то замечательный момент мы столкнемся с ситуацией, когда объем обслуживания долга у нас выйдет где-то на половину стоимости этого самого долга и начнет его превышать.

То есть, на сегодняшний момент обслуживание долга – где-то порядка 40 процентов от самого долга, и это соотношение постоянно изменяется в сторону увеличения процентов которые мы платим. Следовательно, чем больше мы будем платить процентов, тем больше нам нужно будет постоянно отдавать денег. Будут ли эти средства, опять-таки, вкладываться в украинские ценные бумаги или будут выводиться отсюда – уже во многом зависит от политической ситуации, от того что будет делать правительство.

Любой вменяемый инвестор, посмотрев даже на данные Госстата, на то, что у нас падает промышленное производство, серьезно задумается – а сколько времени еще продлится праздник неслыханной щедрости, когда он может получать на пару порядков больше денег, чем на любых других ценных бумагах, либо пустим на порядок большие деньги, чем если вкладываться американские Treasures?

Посему я думаю, что к концу этого года, к весне 2021 – у нас явно курс гривны будет ниже. Насколько ниже – будем посмотреть. Я пока что не вижу каких-то особых причин для катастрофических падений, но в теории это возможно», – резюмировал экономист.