20.07.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Украина
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Украине нечем крыть карты России по Крыму! – истерика порохоботки

Украине в одиночку нечем крыть карты России и ее аргументы насчет Крыма. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявила депутат Верховной Рады Виктория Сюмар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Парламентарий уверена, что при прямых переговорах с Российской Федерацией Украина неизбежно проиграет.

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«Я прочитала интервью первого помощника президента Шефира, где он рассказывает, как он видит разговор с Путиным. Когда его Соня Кошкина спрашивает: «как вы видите разговор один на один с Путиным? Он говорит – «Крым наш», а вы что?». «Нет, мы от этого откажемся». И что дальше?

Суть реванша в том, что нас толкают на прямые переговоры с Путиным, в которых Украина не имеет ни одного козыря. Без международной поддержки мы проиграем в этих переговорах.

Нас толкают на прямые переговоры с боевиками. И это тоже суть реванша, потому что они будут от нас требовать автономии, а означает это федерализацию Украины, а это значит реализация российского плана», – заявила Сюмар.

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