Украине нечем защищаться от российских «Искандеров»

17.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Украине нечем серьезно ответить и прикрыть свое небо в случае ракетного удара со стороны Российской Федерации. Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США «Радио Свобода» заявили украинские военные эксперты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так, по мнению главы «Украинского милитарного погртала» Тараса Чмута, российские ракетные системы ушли далеко вперед, и отследить их крайне сложно.

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«Российское оружие – те же самые «Искандеры». Они имеют активные станции постановки помех, они имеют чрезвычайно большую скорость, они имеют системы отстрела преград и траекторию полета, которая может изменяться хаотически. Если говорить о крылатых ракетах, то это другой профиль полета. Они летят на небольшой высоте, на дозвуковой или сверхзвуковой скорости, их сложно выявить, потому что они могут быть с использованием элементов малой заметности», – заявил Чмут.

Сегодня, по информации военного эксперта Михаила Самуся, на вооружении Украины стоят доставшиеся со времен Советского Союза ЗРК средней дальности «Бук М1», а также несколько модификаций системы С-300:

«Теоретически зенитно-ракетные комплексы и системы противоракетной обороны, которые стоят на вооружении украинских Вооруженных сил, они имеют возможности сбивать баллистические цели и крылатые ракеты, но нужно делать сноску на то, что это системы времен «Холодной войны». Они изготовлены в Советском Союзе и, конечно, заточены на те цели, которые существовали в то время, то есть. 50 лет назад. Сейчас, соответственно, техника идет вперед. И я не уверен, что те системы, которые у нас есть, они могут эффективно отбить массированную ракетную атаку со стороны России».

Эксперт Сергей Згурец подчеркивает, что устарели не только системы украинской ПВО, но и сами ракеты:

«Ракета, которая оснащена твердым топливом, имеет определенное время хранения в таком состоянии. Время сохранения и использования этих ракет уже по определенным показателям вышел за те границы, которые были определены изначально при создании этих ракет».