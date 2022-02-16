Украине недолго осталось ходить «немножко беременной» Минскими соглашениями

Новости Украины

Коллективный Запад взбудоражен выдержкой и решимостью России в ответ на шквал информационных вбросов о «войне против Украины». Европа начинает понимать, что если Америка развяжет большую войну на континенте, то страны ЕС также будут в неё втянуты.

По этой причине европейские политики пытаются усидеть на двух стульях: вроде как поддерживают линию англосаксов, но в то же время пытаются договориться с Владимиром Путиным, чтобы попасть под его протекторат и остановить американо-британское содружество, разжигающее полномасштабные боевые действия.

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Об этом в своей колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

В рамках этой логики канцлер Германии Шольц после встречи с Владимиром Владимировичем сделал заявление о том, что разрешение кризиса на Украине возможно через выполнение формулы Штайнмайера.

В нынешней ситуации вновь можно провести историческую параллель: перед началом Второй мировой войны против СССР мог пойти войной весь Запад. И только путём многолетних тяжелейших переговоров Советскому Союзу удалось разбить (дипломатическим путём) западную вражескую коалицию, тем самым получив союзников. Уроки истории иногда извлекают и представители Европы, поэтому Макрон и Шольц приехали к Путину, тем самым оторвав себя от новой вражеской коалиции Вашингтон-Лондон.

Хотя Америка и Великобритания долгие годы работают на формирование блока государств, которые будут воевать против России.

Украина в этом случае – источник провокации «партнёров». При этом, нужно подчеркнуть, Шольц попытался не выйти за орбиту Штатов, назвав в разговоре с Владимиром Владимировичем бомбардировку НАТО Югославии (о которой ему напомнил Путин) «целью противостоять геноциду». Перед нами очередная попытка европейских политиков усидеть на двух стульях.

Для Украины, находящейся под протекторатом США и Великобритании, выполнение формулы Штайнмайера (проведение выборов в Донбассе до передачи границы под контроль украинской стороне) – вопрос даже не обсуждаемый. Об этом в официальном Киеве даже не хотят слышать. Несмотря на то, что в ходе встречи Зеленского и Шольца Зе пообещал вынести в ТКГ проекты законов об особом статусе Донбасса и выборах, верить этим «обицянкам» нельзя.

Даже не потому, что Зеленский – болтун (что, собственно, не обсуждается), а потому что он – тряпичная кукла, надетая на руки своих заокеанских хозяев. А последним выполнение «незалежной» условий Минска-2 не нужно, даже вредно. В противном случае, война бы закончилась ещё в 2015 году.

Кроме того, изменить украинскую Конституцию (что предполагает формула Штайнмайера), преЗЕденту не даст его «попереднык» Порошенко, который молниеносно устроит очередной радикальный майдан. Но всё, что сейчас действительно беспокоит украинскую власть, как и западную, – это возможное признание Российской Федерацией Донецкой и Луганской Народных Республик.

А признание это, вероятнее всего, состоится. И случится это при малейшей провокации украинских боевиков. Хочу отметить, что если РФ признает ЛДНР, то, вероятнее всего, она признает Республики в границах бывших Донецкой и Луганской областей, тем самым автоматически признавая итоги Реверендума-2014. Это подстегнёт жителей оставшейся части Украины незамедлительно провести подобные референдумы в своих регионах, чтобы впоследствии не просто получить признание со стороны РФ, а войти в её состав.

На что ещё хочу обратить внимание, так это на «вопли» украинской элитки касательно разрыва Минских соглашений в случае признания Россией ЛДНР. Во-первых, возможное признание Республик – это защита Россией своих же граждан, над которыми неонацистская Украина осуществляет геноцид. А во-вторых, сама Украина давно разорвала Минск-2, показательно не выполняя его условия.

Вишенкой на «минском» торте стало последнее заявление главы МИД Украины Кулебы, сделанное в разговоре с генеральным секретарём ООН, о том, что «Киев категорически отказывается от налаживания прямого диалога с Республиками Донбасса». То есть, о невыполнении говорят прямо. Это замкнутый круг, в котором Украина пытается быть «немножко беременной», имитируя частичное выполнение взятых на себя обязательств по достижению мира.