Украине некуда девать электричество. Приходится выгодно продавать
Украина «уверенно зарабатывает» на поставках электроэнергии нескольким европейским странам.
Об этом эксперт по энергетике Борис Марцинкевич заявил каналу «ГеоэнергетикаИнфо», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Украина на сегодняшний день – чистый экспортер. Когда-то по Украине проходила связь со всеми странами, включенными в энергосистемы «Мир». Как шли перетоки в Польшу, Венгрию, Словакию, Румынию и Молдавию – так они и идут», – сказал Марцинкевич.
По его словам, экспорт сохраняется за счет работы 9 блоков украинских АЭС. Эту энергию Украине тратить некуда.
«Ну, тратить-то, в общем, некуда. Точной статистики нет, но количество выехавшего населения, которому ни электрическая энергия, ни тепловая не требуются, исчисляется миллионами. Останавливается промышленность, не очень хорошо и с сельским хозяйством. То есть падает спрос.
Эксклюзивно украинский вариант: если ты не можешь обеспечить электроэнергией население, сделай так, чтобы населения стало меньше. Не хватает для промышленности – убери промышленность. В запасе остается вариант – отдавать территорию областями, пусть Россия сама мучается», – сказал Марцинкевич.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: