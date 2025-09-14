Украине некуда девать электричество. Приходится выгодно продавать

Елена Острякова.  
14.09.2025 16:31
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1356
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика


Украина «уверенно зарабатывает» на поставках электроэнергии нескольким европейским странам.

Об этом эксперт по энергетике Борис Марцинкевич заявил каналу «ГеоэнергетикаИнфо», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украина на сегодняшний день – чистый экспортер. Когда-то по Украине проходила связь со всеми странами, включенными в энергосистемы «Мир». Как шли перетоки в Польшу, Венгрию, Словакию, Румынию и Молдавию – так они и идут», – сказал Марцинкевич.

По его словам, экспорт сохраняется за счет работы 9 блоков украинских АЭС. Эту энергию Украине тратить некуда.

«Ну, тратить-то, в общем, некуда. Точной статистики нет, но количество выехавшего населения, которому ни электрическая энергия, ни тепловая не требуются, исчисляется миллионами. Останавливается промышленность, не очень хорошо и с сельским хозяйством. То есть падает спрос.

Эксклюзивно украинский вариант: если ты не можешь обеспечить электроэнергией население, сделай так, чтобы населения стало меньше. Не хватает для промышленности – убери промышленность. В запасе остается вариант – отдавать территорию областями, пусть Россия сама мучается», – сказал Марцинкевич.

