Украине некуда ставить свою новую противокорабельную ракету

12.01.2019, Киев, Галина Шершнева

Украина фактически отказалась от планов по строительству разрекламированных еще во времена Виктора Ющенко корветов для своих Военно-морских сил. Об этом в сегодняшнем выпуске украинского издания «Зеркало недели» пишет директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

«Реализация дорогостоящей программы «Корвет» перенесена на отдаленные и весьма туманные сроки: сдача головного корабля запланирована на 2022-й, а четвертого из серии – на 2028 год. В ВМСУ отдают себе отчет, что решить задачи нынешней войны с одним или даже двумя корветами не получится. Потому достройка главного корабля в настоящее время не финансируется», – пишет Бадрак.

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По его словам, если бы правительство Украины дало госгарантии под строительство корветов, то средства на его финансирование готовы были бы выделить банки Китая, Бельгии или Голландии.

«Правда, они требуют, чтобы проект выполнялся через юридическое сопровождение своей страны. Киеву есть над чем подумать, принимая во внимание завершение работ по созданию новой украинской противокорабельной крылатой ракеты «Нептун» с дальностью действия 300 км. На апрель 2019 года запланировано завершение государственных испытаний, с последующим принятием на вооружение», – пишет Бадрак.

По его данным, в 2014 году у ВМС Украины осталось 25% личного состава и 13 кораблей, катеров и судов обеспечения. ВМСУ имеют сегодня всего один фрегат, один устаревший корвет (на ремонте), один ракетный катер, четыре малых бронекатера, один средний десантный корабль и один рейдовый тральщик.

В то же время боевую мощь Черноморского флота РФ ныне составляют 45 кораблей, семь дизельных подводных лодок (шесть новых) и около 140 вспомогательных судов и катеров. Речь идет в первую очередь о ракетном крейсере, 6 фрегатах (из них три новых), 6 корветах, 7 больших десантных кораблях, 6 ракетных катерах и 8 тральщиках.

Качественной особенностью ЧФ РФ является тот факт, что значительное количество кораблей — носители крылатых ракет “Калибр” большой дальности действия.