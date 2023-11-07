Украине нужен летающий «автомат Калашникова» – Касьянов

07.11.2023 08:36
  (Мск) ,
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


По словам Сметанина, дальность полета этих дронов составляет до 1000 километров.

«Подписали лицензионные соглашения с тремя крупными компаниями по производству их моделей. У нас есть люди, помещения, нам завозят компоненты, и мы производим», – заявил Сметанин, отказавшись при этом конкретизировать, где именно собирают эти БПЛА.

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По словам Сметанина, дальность полета этих дронов составляет до 1000 километров. «Подписали лицензионные соглашения...

Волонтер ВСУ Юрий Касьянов, занимающийся обеспечением ВСУ БПЛА, в своем блоге отметил, что пока о боевом применении украинских этих аппаратов ничего неизвестно, но Украине лучше бы сосредоточиться на производстве более дешевых моделей.


«Пока не слышно ничего о боевых результатах наших шахедов. Возможно, потому, что это искусственный продукт, и производство только разворачивается. А может быть потому, что это сложный и дорогой беспилотник, как его и охарактеризовал Сметанин.

Выскажу свое скромное мнение, что в нашей ситуации, во время войны, когда так остро нужны свои, украинские дальнобойные системы, нам нужен наоборот – простой и дешевый аппарат, который можно делать сотнями в месяц. Чтобы бомбить вражеские аэродромы, курить заводы по производству ланцетов, заставлять противника расстреливать свои дорогие зенитные ракеты.

Сложный, дорогой и лучший в мире «Шахед» – это хорошо для выставки, для пиара. Нам нужен летающий «автомат Калашникова». Очень много и прямо сейчас», – сказал Касьянов.

Военный обозреватель, автор тг-канала «Русский инженер» Алексей Васильев называет позитивным моментом тот факт, что Украина лишь год спустя решила скопировать российский дрон.

«Видимо, всё-таки сделали выводы о не самой рациональной концепции своего «Бобра» и решили не изобретать велосипед, скопировать то что работает. Хорошо, что доперли до этого только спустя год. Всё-таки попильщики хохлы – наши союзники, как и украинские завхозы прапорщики», – считает Васильев.

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