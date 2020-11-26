Украине нужен российский ревизор – Шахназаров

26.11.2020, Москва, Владимир Гладков

Поскольку киевское руководство не собирается выполнять свои обещания и наводить в стране порядок, ситуация на Украине может измениться в лучшую сторону только после появления настоящего российского «ревизора» вместо Хлестакова-Зеленского.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил кинорежиссёр Карен Шахназаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Иллюзии о том, что на Украине всё само собой разрешится, у меня нет, и дело тут не в том, что украинский народ не способен ничего понимать, чего тут не понимать? Например, Зеленский говорил, что посадит Порошенко, и что? Два года прошло ничего не делается, абсолютно ничего.

Вспомните Гоголя «Ревизор», но ревизор никак не приедет, а ревизор на Украину может приехать только с востока, только так может решиться этот вопрос», – сказал он.

Также Карен Шахназаров подчеркнул, что киевское руководство всё время пугает украинский народ большой войной с Россией для того, чтобы держать людей в состоянии постоянной истерики.

«Потому что в таком состоянии Украина будет находиться долгое время, и про войну всё время нужно поддерживать ощущение, что «вот-вот, мы начнём войну».

Никакую войну они, конечно, не начнут, достаточно посмотреть на их физиономии, чтобы понять, что такие люди большую войну не начинают. Но они всё время будут это будировать, потому что им нужно, чтобы население находилось в состоянии истерики», – добавил режиссёр.