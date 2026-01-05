Украине нужна передышка, чтобы бросить молодёжь в новый контрнаступ, – британский генерал

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина могла бы предпринять новую попытку наступления против России, но для этого Киеву нужно, чтобы русские остановили «изматывающее наступление».

Об этом в эфире видеоканала «Силиконовый занавес» заявил бывший замкомандующего войсками НАТО в Европе Ричард Ширефф, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Единственное, что сейчас действительно нужно Украине, – это время. Время на подготовку, на обучение молодых людей, которых сейчас начинают мобилизовывать в больших количествах. Время, чтобы по-настоящему решить проблему нехватки личного состава, чтобы полностью перестроить экономику на военные рельсы. Дело не только в обучении отдельных людей, но и в обучении целых формирований, необходимых для наступательных операций, бригад, дивизий, корпусов, в объединении этих сложных общевойсковых формирований», – сказал Ширефф.

Он похвалил ВСУ за всё большее использование роботизированных систем (очевидно, поставляемых британцами, но выдающихся за «собственные разработки»), но посетовал, что Россия не оставляет Киеву времени для передышки.