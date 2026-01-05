Украине нужна передышка, чтобы бросить молодёжь в новый контрнаступ, – британский генерал

Анатолий Лапин.  
05.01.2026 13:23
  (Мск) , Киев
Просмотров: 123
 
Дзен


Украина могла бы предпринять новую попытку наступления против России, но для этого Киеву нужно, чтобы русские остановили «изматывающее наступление».

Об этом в эфире видеоканала «Силиконовый занавес» заявил бывший замкомандующего войсками НАТО в Европе Ричард Ширефф, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Единственное, что сейчас действительно нужно Украине, – это время. Время на подготовку, на обучение молодых людей, которых сейчас начинают мобилизовывать в больших количествах.

Время, чтобы по-настоящему решить проблему нехватки личного состава, чтобы полностью перестроить экономику на военные рельсы.

Дело не только в обучении отдельных людей, но и в обучении целых формирований, необходимых для наступательных операций, бригад, дивизий, корпусов, в объединении этих сложных общевойсковых формирований», – сказал Ширефф.

Он похвалил ВСУ за всё большее использование роботизированных систем (очевидно, поставляемых британцами, но выдающихся за «собственные разработки»), но посетовал, что Россия не оставляет Киеву времени для передышки.

«Украина должна защищать себя. Она должна защищать свои города от непрекращающихся российских воздушных атак, налетов, должна защищать свои границы, и замедлять это, как мы уже говорили ранее, неумолимое изматывающее продвижение российских войск по разным направлениям. Перед Украиной стоит сложнейшая задача, и на все это потребуется много времени», – заявил Ширефф.

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить