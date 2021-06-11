Украине нужна ракета, добивающая до Урала – генерал ВСУ

11.06.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина должна выйти из договора о РСМД и разрабатывать ракеты, которые будут доставать до Урала.

Об этом в эфире 4 канала заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Романенко, при этом, Украине не нужно рассчитывать на помощь НАТО, а сконцентрироваться именно на своих разработках.

«Ответом военным на ту мощь, которая есть у России, является наше неударное высокоточное ракетное оружие, которое мы разрабатываем, проводим испытания, которым мы вооружаем наши вооруженные силы.

Пока мы делаем это в определенных ограничениях из-за договора о ракетах средней и малой дальности, из которого Россия вышла, США вышли, а Украина еще ограничена – не более трехсот километров, но это дело времени. Потому они четко должны представлять, что мы все равно будем заниматься такими ракетами, которые будут доставать, для нашего спокойствия, как бы до Урала, скажем. Это ракеты, в первую очередь, должны быть украинские, а не рассчитывать на натовские», – заявил Романенко.