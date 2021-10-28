Украине нужна война. Она готова смириться с потерей нескольких городов – Ищенко

28.10.2021 09:48 (Мск), Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинская власть накаляет обстановку на Донбассе, чтобы решить внутренние политические проблемы и в очередной раз обвинить Россию, но чревато для Киева тяжелыми последствиями.

Об этом в эфире интернет-канала заявил политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока что украинские власти идут по пути аккуратных провокаций. Они хотят получить достаточно серьезный конфликт для того, чтобы можно было обвинить Россию в том, что в очередной раз Россия напала на Украину, но достаточно управляемый для того, чтобы этот конфликт не выходил за какие-то разумные пределы. Для того, чтобы в крайнем случае потерпеть серьезное поражение, но не потерять армию полностью. Можно потерять пару городов – ничего страшного. Порошенко Дебальцево потерял и ничего. Но им что надо? Им надо сплочение вокруг власти и им нужен повод для того, чтобы подавлять своего внутреннего супостата», – сказал политолог.

«Населению говорят: «На нас напали, надо сплотиться и защищаться». И, как мы видели, население продолжает клевать на это дело, тем более, что у них уже полмиллиона побывало в АТО и там мозгами двинувшихся полно. Во-вторых, всегда можно после этого своим политическим противникам говорить: «Ребята, с демократией покончено, у нас война, а вы, пятая колонная, агенты Кремля, выступаете против законной власти, которая ведет войну с тем самым Кремлем. Поэтому мы вас будем сажать по тюрьмам и скажите спасибо, что не убиваем», – отмечает эксперт.

Он считает, что президент Украины Владимир Зеленский развязывает себе руки таким образом для большего внутриполитического маневра.

«Это игра рискованная, но у него другой нет. Поэтому все, что мы видим в течение последних месяцев от Украины – это попытка спровоцировать конфликт», – резюмировал Ищенко.