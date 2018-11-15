Украине нужно дать ракеты против авиации и флота, заявили в США

16.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Экс-посол США в Киеве Джон Хербст анонсировал поставки на Украину американских ракет для применения их против авиации и флота противника, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сейчас проблема – российская гибридная война в Донбассе против Украины. Помочь Украине защищаться от агрессии – и в интересах США, и Запада. Было бы лучше, если бы Россия забрала с Донбасса своих солдат, оружие и оставила Донбасс в покое», – заявил Хербст.

«В каких количествах вы хотите поставлять оружие? Вы хотите, чтобы Киев пошёл войной на Донбасс? Или вы предполагаете, что Россия двинется через границу и пойдёт захватывать Киев?» – спросил ведущий.

«Я против использования оружия Украиной, чтобы вернуть себе Донбасс, но, несмотря на то, что сейчас идёт небольшая война в Донбассе, я не ожидаю, но и не исключаю очередной агрессии России против Украины. Я не ожидаю десант с моря, но нельзя это исключать. И когда я говорю, что было бы хорошо поставить Украине ещё оружия, скажем, ракеты против авиации, против кораблей, я имею в виду для защиты, а не для наступательной операции», – объяснил экс-посол.

«Вы против использования оружия на Донбассе, но поставляете оружие украинским войскам – где логика?» – уточнила ведущая.

«Я за защиту Украины, и чтобы защищаться ей нужно оружие высокого класса. На мой взгляд, из-за поставок «джавелинов» возможность наступательной операции со стороны России падает», – подчеркнул Джон Хербст.