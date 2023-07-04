Украине нужно еще два-три наступления – Арестович

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Даже в позитивном для Украины варианте наступления она не сможет захватить Крым и Донбасс.

Об этом в интервью скандально известному пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевскому журналисту Дмитрию Гордону заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, по мнению Арестовича, не особо помогут даже американские истребители и дальнобойные ракеты, да и под вопросом сам факт предоставления нужного объема оружия и техники со стороны Запада.

«Когда мы закончим это контрнаступление, оно не закончит войну – его не хватит на окончание войны. Даже в самом благоприятном варианте – мы освободили от Херсона до Бердянска, вышли на границы Крыма, остается захваченным Донбасс и оккупированный Крым. [Захват Донбасса?] Нет, это нереально. Значит, нам понадобится второе контрнаступление, третье контрнаступление, возможно, на добивание. Два-три контрнаступления», – сказал экс-советник Банковой.

По его словам, теперь возникает вопрос, дадут ли Украине необходимое вооружение на второе и третье контрнаступление.

«Что дадут и когда? Если мы дадим им возможность опять девять месяцев закапываться, то даже с F-16 нам будет очень и очень непросто и с ATACMS. Опять пехота, потому что F-16 отработают по целям в тылу, и пехота будет очень удовлетворена, почитав в очередном телеграм-канале, что где-то там уничтожили штаб войска, но с минами, надолбами, выболбами и прочими делами ничего не произойдет, и пехота поднимется и снова пойдет на эти мины пешком. В этом проблема. И все это потому, что им дается время», – заявил Арестович.