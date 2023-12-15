Украине нужно готовиться к изнурительной обороне – американский военкор

Анатолий Лапин.  
15.12.2023 18:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Российская армия вернула себе инициативу и атакует на нескольких направлениях одновременно. Украине же нужно было раньше переходить к обороне и начать строить защитные линии.

Об этом в эфире Kyiv Independent заявил американский военкор Фрэнсис Фаррелл, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия вернула себе инициативу и атакует на нескольких направлениях одновременно. Украине же нужно...

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По мнению Фаррелла, ВСУ придется готовиться к длительной оборонительной войне.

«Контрнаступление закончилось провалом, и теперь Россия взяла инициативу в свои руки. Причем, не только в Авдеевке, но и вокруг Купянска на севере, вокруг Бахмута и вокруг Марьинки. Учитывая, что военная и финансовая поддержка Украины сейчас находится под угрозой как со стороны США, так и со стороны ЕС, я думаю, что постепенно страна пришла к общему осознанию того, что мы могли бы тратить много времени на оборону и могли бы защищаться, используя гораздо меньше боеприпасов и оружия, чем привыкли использовать в последнее время.

Это подводит нас к вопросу о то, почему Украина не подготовилась к такого рода длительной оборонительной войне», – заявил Фаррелл.

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