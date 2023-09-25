Украине нужно готовиться к обороне и контрудару ВС РФ – киевский аналитик

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Украинскому командованию нужно готовиться к обороне, потому что вслед за наступлением ВСУ, которое завершится с периодом дождей, может последовать российский контрудар.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К обороне надо готовиться, судя по всему, потому что еще три недели – месяц, но в конце концов пойдут дожди. Начало октября обещает быть относительно сухим, с минимумом дождей, но дальше пойдут дожди и надо будет думать об оборонительных линиях. Но сооружать нечто гигантское и серьезное – этого не смогли сделать. Там еще более-менее в Донбассе серьезная фортификация, но в масштабах Херсонской области я себе тяжело это представляю, как это сделать», – сказал эксперт.

«По законам, по тому, что в военных учебниках прописано, контратакуют противника в тот момент, когда он не успел зарыться в землю – это оптимальный момент для контрудара. К этому надо быть готовым. Я думаю, в Генштабе прекрасно понимают, что этот небольшой прорыв при наличии резервов у противника это все легко купируется и, возможно, там может последовать контрудар. Равно как я говорю и о рисках на Купянском направлении», – заявил Золотарев.