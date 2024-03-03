Украине нужно перемирие даже на невыгодных условиях – Карасев

Вадим Москаленко.  
03.03.2024 15:00
  (Мск) , Киев
Просмотров: 2401
 
Война, Дзен, Украина


Украина, очевидно, не сможет добиться военной победы и должна идти на поиск компромиссов, которые могут оказаться для Киева куда хуже условий сорванных Минских или Стамбульских соглашений.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина, очевидно, не сможет добиться военной победы и должна идти на поиск компромиссов, которые...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«У нас выбор: либо добиваться военной победы, и военным путём освобождать территории, либо идти на соглашения, которые будут хуже, чем минские и стамбульские соглашения.

Правильно, президент сказал, что никакого нового «Минска» не будет. Но он, как политик, не может сказать ничего другого. А всё будет зависеть от того, какие возможности, и как сложится ситуации поля боя.

Понятно, что никто не должен сегодня поднимать руки вверх, складывать оружие, и «мир любой ценой». Нет. Но объясните, что такое война до победного конца? Какой он, этот победный конец?» – сказал Карасев.

Он подчеркнул, что военным путём победить Россию не получится, и Киеву пора приступать к поиску компромиссов.

«Поэтому надо уходить от этой ложной дилеммы «Либо мир любой ценой, либо война до победного конца». Ведь победы до конца ни у кого не будет – ни у России, ни у Запада, ни у Украины. Россия – серьёзная военная сила, это надо понимать.

И не дай бог в этой ситуации ошибиться, сбить прицел, и может быть хуже. Сбили прицел при «Стамбуле», и сегодня мы с худших позиций вынуждены заниматься дипломатией», – добавил политолог.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть