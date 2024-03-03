Украине нужно перемирие даже на невыгодных условиях – Карасев

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Украина, очевидно, не сможет добиться военной победы и должна идти на поиск компромиссов, которые могут оказаться для Киева куда хуже условий сорванных Минских или Стамбульских соглашений.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас выбор: либо добиваться военной победы, и военным путём освобождать территории, либо идти на соглашения, которые будут хуже, чем минские и стамбульские соглашения. Правильно, президент сказал, что никакого нового «Минска» не будет. Но он, как политик, не может сказать ничего другого. А всё будет зависеть от того, какие возможности, и как сложится ситуации поля боя. Понятно, что никто не должен сегодня поднимать руки вверх, складывать оружие, и «мир любой ценой». Нет. Но объясните, что такое война до победного конца? Какой он, этот победный конец?» – сказал Карасев.

Он подчеркнул, что военным путём победить Россию не получится, и Киеву пора приступать к поиску компромиссов.

«Поэтому надо уходить от этой ложной дилеммы «Либо мир любой ценой, либо война до победного конца». Ведь победы до конца ни у кого не будет – ни у России, ни у Запада, ни у Украины. Россия – серьёзная военная сила, это надо понимать. И не дай бог в этой ситуации ошибиться, сбить прицел, и может быть хуже. Сбили прицел при «Стамбуле», и сегодня мы с худших позиций вынуждены заниматься дипломатией», – добавил политолог.