Украине нужно под 200 ракет, чтобы ударить по Крымскому мосту – Арестович

Анатолий Лапин.  
22.01.2024 10:38
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Сюжет дня, Украина


Украине не хватает необходимого количества ракет, чтобы разрушить Крымский мост.

Об этом в интервью украинскому журналисту Василию Голованову заявил бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине не хватает необходимого количества ракет, чтобы разрушить Крымский мост. Об этом в интервью...

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По мнению Арестовича, в штучном количестве пробить защиту моста не выйдет.

«Нет средств, которые способны пробить систему ПВО, эшелонированную, которая там расположена, и его разрушить. Это очень нетривиальная задача. Если нам вдруг дадут 100 ATACMS, 60 Taurus или 100, наверное, положим.

Потому что системы ПВО 9 из 10 собьют, ракет. Чтобы его надежно повредить, нужно штук 10-20 прилетов подобных средств. Желательно поближе, в одну точку. Считайте, сколько нужно – чтобы 20 прилетело из них, надо 200 запустить плюс-минус, хотя бы 100», – заявил Арестович.

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