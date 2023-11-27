Украине нужно приготовиться к потере дополнительных территорий – киевский бизнесмен

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Украину ждет дальнейшая потеря земель перед заключением мирного соглашения.

Об этом в эфире своего блога заявил бежавший в США киевский бизнесмен Геннадий Балашов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Балашова, Украине нужно довольствоваться тем фактом, что ей удалось сохранить хотя бы 80% своей территории.

«Мы стоим на пороге заключения мирного соглашения, на которое вынужденно пойдет Украина. И Украина должна довольствоваться тем, что она сберегла государственность и 80% территории, которая будет под западным миром. И под это дело Украине в принципе готовят разные формулировки. И даже сейчас начала обкатываться идея, которая мне понравилась, о том, что НАТОвский шенген для таких территорий, как Украина. А НАТОвский шенген – это когда на территорию Украины будет распространяться директива НАТО вступления в войну, если что», – бредил Балашов.

При этом, по его мнению, Украине придется потерять очередные территории, и линия разграничения будет проходить по природным барьерам.

«Я думаю, что эти природные условия в Украине, разделение рекой, а также болота какие-то, будут еще вырисовывать границу не в нашу пользу», – рассуждал он.