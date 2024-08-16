«Украине нужно продержаться до ноября и продать Курское наступление» – Карасев

Задачей украинских войск является закрепление на захваченных территориях Курской области до начала ноября, когда в США пройдут выборы президента.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Технику сейчас начинают русские постепенно сбивать, дальше вопрос ГСМ, надо же еще технику заряжать, остается логистика. Так что большого оперативного успеха нет, есть тактический успех. Сейчас попытка будет закрепиться на тех территориях, на которых удастся, до 5 ноября, выборов в США. А там уже можно это дело будет продавать . Например, тем же демократам, если они выиграют выборы, что в конечном счете, учитывая, что Украине удалось взять этот кусок территории, который не имеет большого стратегического значения. Тут больше геополитическое значение», – сказал эксперт.

«Ну если на весах Донбасс, Крым, Азовское море, Мариуполь и взять Курск – это вообще несопоставимые вещи. Имеется в виду Курск в этом варианте, в Судже, а не далее. Не Курчатов, не АЭС и не областной центр Курск. И тогда демократы могут принять решение о том, что военные инвестиции в Украину оправдали себя и надо дальше продолжать.

Если же этого не получится, – допустим, месяц, а дальше выбьют нас оттуда, или, не дай бог, окружение, а если Россия наберет темп, они могут и в Сумскую область зайти, это тоже надо учитывать, тогда республиканцы и Трамп будут обвинять демократов в том, что это неправильные военные инвестиции были и будут обыгрывать тему, что дальнейшее инвестирование в Украину себя не оправдало», – заявил Карасев.