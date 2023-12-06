Украине нужно скорректировать цели в войне – экс-пресс-секретарь Кучмы

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Украине нужно скорректировать свои цели в нынешнем конфликте и провозгласить об этом. Ошибкой власти было на протяжении нескольких месяцев анонсировать контрнаступление и возлагать на него сильные надежды.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший пресс-секретарь Леонида Кучмы, гендиректор информагентства «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам нужны более новые цели, формирование и провозглашение таких целей – и тактических, и стратегических целей войны, потому что весной, как известно, вся властная вертикаль работала на то, что вот сейчас будет наступление. Вообще, наступление в войнах никогда не анонсируют, потому что теряется эффект неожиданности и вообще никакого эффекта тогда не будет. Но так получилось, что мы два-три месяца постоянно говорили, что мы сейчас как начнем. Это война, а не шахматы, где по теории любой компьютер обыграет любого человека. Потому что война – там, где два игрока, и второй игрок может быть не менее мощный с соответствующими ресурсами, как у нас. Потому никакого гарантированного результата война может не дать. Это может быть только желание, и с этим нужно быть осторожным. К сожалению, у нас много спикеров были неосторожными весной. Сейчас нужно корректировать», – мямлил Мартыненко.