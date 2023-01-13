Украине нужны ракетные катера для атаки российских позиций с моря – экс-замначштаба ВМСУ

Украине нужны не корабли, а малые ракетные катера, чтобы атаковать российские позиции в северо-западной части Черного моря.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замначальника штаба ВМСУ Андрей Рыженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Рыженко, эти катера должны нести ракеты по 400-900 килограммов весом.

«Единственное, чего нам сейчас серьезно не хватает – это надводных сил. Но сейчас эта война показала, что нам не нужно думать сейчас о больших морских походах на больших кораблях – нам достаточно создать мобильные, быстрые и зубастые, мощные катера, чтобы работать в северо-западной части Черного моря. То есть, это такие амфибийно-ударные катера с артиллерией 30 мм, с ракетами противотанковыми. Они очень бы сейчас были очень кстати, например, для Кинбургской косы. И ракетные катера. Сейчас современная ракета весит 400-900 килограммов. Когда я начинал службу, ракета весила от 3-х до 9-ти тонн», – болтал Рыженко.