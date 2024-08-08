Украине обещают кару за Суджу. Лишь бы не как при Шойгу

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Военные каналы сообщают о том, что прибывшие российские подкрепления вступили в бой за Суджу – райцентр в Курской области, окруженный ВСУ с трех сторон накануне.

«Спецподразделения действуют в райцентре, зайдя с разных направлений, что стало неожиданностью для противника», – сообщает военкор Юрий Котенок.

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В целом же на курское направление переброшены опытные бойцы ЧВК «Вагнер», десантники из республик Донбасса, спецназ «Аида», ВДВ, морпехи.

Однако наблюдатели предупреждают, что ждать быстрого перелома ситуации не стоит.

«Прибывающие в Курскую область подкрепления в ближайшую неделю должны помочь изменить динамику событий», – делает осторожный прогноз обозреватель Борис Рожин.

«Быстро выйти на статус-кво не получится. Работы будет много. Очень. Ведь резервы идут и со стороны противника», – поясняет автор канала «Донецкий стингер».

Обозреватель Юрий Подоляка обращает внимание, что противник понемногу начинает выходить из режима «тишины», которым сопровождались первые дни вторжения в Курскую область.

«Это не значит, что у нас там все хорошо. На самом деле нет. Но и у противника проблемы растут буквально по часам. А потому и было принято решение прекратить режим «радиомолчания», и противник начал сливать в сеть фотки своих «перемог», – пишет Подоляка.

Больше всего невыгодных для России кадров будут опубликованы в момент, когда ВСУ начнут отступать из Курской области, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Будет дан приказ на отход и тогда же его прикроют бесчисленными сюжетами русских пленных, погибших, российской разбитой техники и взятыми опорниками. Это будет зримым доказательством того, что ВСУ выполнили задачу – заняли кусок российской территории, нанесли русским обидное поражение и теперь по приказу командования организованно отходят на свою территорию, уводя пленных и унося трофеи», – предсказывает Шурыгин.

Российские военные настроены решительно, уверяет политолог Марат Баширов.

«Иловайск вам покажется слабым поглаживанием. Это из того, что мне важные военные парни говорят. Один сказал так: «холодный ум, но налитые кровью глаза», – рассказал политолог.

«Суджа – русская боль, которая станет точкой перелома в войне. Наши близко. Сумы скоро перестанут существовать», – грозит философ Александр Дугин.

Основатель батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский считает, что украинское вторжение сплотило российское общество.

«На мой взгляд, противник совершил большую ошибку. Направление с военной точки зрения было выбрано оптимальное: там, где идут постоянные бои – линия фронта цементируется, и прорвать ее сложно. Но это же работает и против противника: не сумев закрепиться и создать эшелонированную оборону – удержать плацдарм ему будет невозможно. Тогда во что превращается эффект от этой «акции»? Чего добились? Показали, что Россия уязвима? Собрать кулак на конкретном, не вовлеченном в боевые действия участке, и давануть, теряя живую силу и технику – чуда из себя не представляет, и о реальном потенциале не говорит. Реальный потенциал уже давно просчитан и принят к сведению. Поднимет ли это боевой дух тех частей, которые претерпевают от нашего давления? Очень сильно сомневаюсь…. Но зато это заставило российское общество по-другому смотреть на ситуацию, и вместо паники усилило справедливое желание сломить врага и покончить с угрозой с его стороны».